Чемпионат мира продолжает свое шествие по России – во второй день он добрался до Сочи. Корреспондент Dni.Ru отправился в столицу зимних олимпийских игр-2014, чтобы вживую оценить готовность города к мундиалю. А заодно посмотреть игру, которую многие нарекли главным матчем группового этапа.

Чемпионат мира продолжает свое шествие по России – во второй день он добрался до Сочи. Корреспондент Dni.Ru отправился в столицу зимних олимпийских игр-2014, чтобы вживую оценить готовность города к мундиалю. А заодно посмотреть игру, которую многие нарекли главным матчем группового этапа.Накануне погода в Сочи установилась совершенно нефутбольная. Жарко и душно – казалось бы, бегать полтора часа в таких условиях совершенно невыносимо. Жара расплавила фанзону: и без того дружелюбные южане устроили настоящий карнавал перед стадионом. Соревновались в нарядах, чеканке футбольного мяча, хоровом пении и кричалках. В пении победили португальцы, но испанцы совсем не расстроились этому факту. Помимо этого, болельщиков развлекали ростовыми куклами, казачьим хором, танцами чирлидерш.Стоит отметить качественную работу волонтеров. Все очень вежливо, приветливо. Всегда рады помочь, и что самое главное, помогают, а не просто стоят для количества. Все волонтеры прекрасно знают английский, и выглядит немного забавно, когда они сперва пытаются заговорить с вами на английском.Что касается предматчевых раскладов, то считалась одним из фаворитов мундиаля. Но за день до турнира "красная фурия" (так называют эту сборную) совершенно неожиданно уволила своего главного тренера. Такие резкие перемены редко приводят к чему-то хорошему. же – пусть и не фавориты, однако они – действующие чемпионы Европы. Плюс за них играет лучший игрок мира (или один из лучших) Криштиану Роналду. Дополнительной интригой было и то, что Роналду играет в чемпионате Испании и в стартовом составе испанцев сразу три его одноклубника (и еще три в запасе).Игра началась без раскачки. Уже на 4-й минуте Роналду заработал пенальти и сам же его реализовал. Для испанцев такое начало было как холодный душ – некоторое время они не могли прийти в себя и позволяли португальцам убегать в прыткие контратаки. Но примерно к середине первого тайма Испания забрала мяч себе и начала планомерно расшатывать оборону Португалии. Результат не заставил себя ждать – на 24-й минуте форвард Диего Коста ловко разобрался с защитниками и красиво сравнял счет. Хотя на повторе видно, что он ударил локтем Пепе, но судья не обратил на это внимание.Игровое и территориальное преимущество перешло к Испании. Иньеста, Сильва и Иско правили бал в центре поля. Каждое действие испанцев поддерживалось одобрительным гулом с трибун. Кстати, оказалось, что по количеству болельщиков Испания выиграла – примерно 65 на 35, как и владение мячом в конце первого тайма. Казалось бы, на перерыв команды должны уйти при ничейном счете. Но за несколько пару минут до окончания первого тайма неопасная атака Португалии закончилась несложным ударом Криштиану (с неудобной левой, слабо, прямо по центру) – и сплоховал голкипер "красной фурии" Давид Де Хеа! Пустил мяч прямо под собой – вынимай, 2-1!Перерыв немного успокоил португальцев, и, наоборот, раззадорил испанцев. На второй тайм они вышли с гораздо большим настроем, прибавили в позиционном нападении и за 13 минут второго тайма отличились дважды. Сначала Диего Коста оформил дубль, первым замкнув прострел на пустые ворота, а через 3 минуты правый защитник Начо подключился к атаке и пробил так, что чуть не сломал штангу! 3-2, игра поменялась в противоположную сторону, и не сказать, что не по делу.После забитого гола преимуществом завладели испанцы, причем завладели им достаточно основательно. Португалия пыталась проводить атаки, но каких-то опасных моментов создать не получалось. Казалось бы, все идет к своему логическому завершению. Но на 88-й минуте судья назначил штрафной в непосредственной близости от испанских ворот. Конечно же, его пошел бить Криштану. Отсчитал свои фирменные 5 шагов, выдох, разбег.... В следующий момент Де Хеа доставал мяч из сетки, а вся красно-зеленая команда радовалась хет-трику своего лидера и капитана. Воистину великий!В оставшееся время голов никто не забил. Воспрявшие духом португальцы попытались было дожать испанцев и зацепиться за 3 очка, но успехом их попытки не увенчались. 3:3 – великолепный матч, который станет жемчужиной мундиаля!Этот чемпионат мира дарит нам ощущение настоящего счастья. И лучшее, что этот мундиаль может сделать – если этот праздник не закончится 15 июля, а продолжится и дальше. Уже на матчах чемпионата России.