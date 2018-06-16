Экс-вратарь футбольной сборной Чехии Петр Чех, который продолжает карьеру в лондонском Арсенале, может сменить клуб в нынешнее межсезонье. По информации инсайдеров, близких в руководству Наполи, 36-летний голкипер может перебраться в Неаполь.

Экс-вратарь футбольной сборной Чехии Петр Чех, который продолжает карьеру в лондонском "Арсенале", может сменить клуб в нынешнее межсезонье. По информации инсайдеров, близких в руководству "Наполи", 36-летний голкипер может перебраться в Неаполь.Чех может оказаться в стане "маленьких ослов" на правах аренды, сообщает еженедельник "Футбол". Футболист уже работал с новым главным тренером неаполитанцев Карло Анчелотти, когда итальянец возглавлял лондонский "Челси".Кроме этого против продолжения карьеры Чеха в Лондоне работает то, что вратарь немецкого "Байера" Бернд Лено может оказаться в "Арсенале".