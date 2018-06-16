Объявленное в России повышение ежемесячных страховых пенсий с 2019 года будет произведено путем индексации. Таким образом данное повышение пенсий в среднем на 1000 рублей в месяц коснется только неработающих пенсионеров, уточнили в пресс-службе Минтруда.

Объявленное в России повышение ежемесячных страховых пенсий с 2019 года будет произведено путем индексации. Таким образом данное повышение пенсий в среднем на 1000 рублей в месяц коснется только неработающих пенсионеров, уточнили в пресс-службе Минтруда.О том, что в среднем доход неработающих пенсионеров после повышения пенсионного возраста с 2019 года увеличится примерно на 12 тысяч рублей в год, рассказала ранее вице-премьер России Татьяна Голикова. Со следующего года пенсионеры ежемесячно будут получать в среднем на тысячу рублей больше, чем годом ранее, передает ТАСС.Законопроекты о пенсионной и налоговой реформе (планируется повысить НДС с нынешних 18 до 20 процентов) уже поступили в российскую Госдуму и направлены в профильные комитеты. Ожидается, что в понедельник, 18 июня, Совет Госдумы направит их для обсуждения в регионы. На это обсуждение отводится месяц.