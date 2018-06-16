В афганской провинции Нангархар на встрече боевиков из радикального движения Талибан (запрещено в РФ) с представителями сил безопасности Афганистана произошел взрыв. По предварительным данным, погибли 17 человек.
В афганской провинции Нангархар на встрече боевиков из радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) с представителями сил безопасности Афганистана произошел взрыв. По предварительным данным, погибли 17 человек.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, встреча была организована для празднования окончания священного для мусульман месяца рамадан. В числе погибших оказались как талибы, так и мирные жители.
Говоря о трагедии, представитель губернатора провинции предположил, что, скорее всего, была взорвана одна из автомашин "Талибана".
Президент Афганистана Ашраф Гани 7 июня объявил о введении одностороннего перемирия с талибами по случаю окончания рамадана и празднования Ид аль-фитр (Ураза-байрам), которое продолжается с 12 до 19 июня. Тем не менее уже 12 июня террорист-смертник подорвал себя у входа в отделение полиции уезда Мукур провинции Газни в центральной части Афганистана. В результате атаки погибли пятеро сотрудников полиции, 25 получили ранения.