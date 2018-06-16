В афганской провинции Нангархар на встрече боевиков из радикального движения Талибан (запрещено в РФ) с представителями сил безопасности Афганистана произошел взрыв. По предварительным данным, погибли 17 человек.

В афганской провинции Нангархар на встрече боевиков из радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) с представителями сил безопасности Афганистана произошел взрыв. По предварительным данным, погибли 17 человек.Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, встреча была организована для празднования окончания священного для мусульман месяца рамадан. В числе погибших оказались как талибы, так и мирные жители.Говоря о трагедии, представитель губернатора провинции предположил, что, скорее всего, была взорвана одна из автомашин "Талибана".Президент Афганистана Ашраф Гани 7 июня объявил о введении одностороннего перемирия с талибами по случаю окончания рамадана и празднования Ид аль-фитр (Ураза-байрам), которое продолжается с 12 до 19 июня. Тем не менее уже 12 июня террорист-смертник подорвал себя у входа в отделение полиции уезда Мукур провинции Газни в центральной части Афганистана. В результате атаки погибли пятеро сотрудников полиции, 25 получили ранения.