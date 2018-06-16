Легкомоторный самолет Як-52 потерпел крушение в Алтайском крае во время выполнения фигуры воздушного пилотажа Бочка - повороте на 360 градусов вокруг продольной оси.

В Алтайском крае, не долетев полкилометра до взлетно-посадочной полосы, потерпел крушение Як-52. Легкомоторный самолет выполнял фигуру "Бочка".Фигура воздушного пилотажа "Бочка" – поворот на триста шестьдесят градусов вокруг своей оси.В крушении погибли чемпион России по высшему пилотажу и глава аэроклуба "Открытое небо" Сергей Кузнецов и его напарник Денис КолбинВозбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщает Следком твитом.По факту крушения самолета ЯК-52 в Алтайском крае возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.Погибли пилот и пассажир самолёта. На месте происшествия работают следователи и криминалисты pic.twitter.com/VZrQLgVAy4— Следственный комитет (@sledcom_rf) 16 июня 2018 г.