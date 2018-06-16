Российский летчик, находящийся в американской тюрьме, чувствует себя хуже. Сказывается нахождение в тесной камере. Родственники Ярошенко не теряют надежды посетить его в тюрьме в этом году.

Летчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в тюрьме США, пожаловался на ухудшение здоровья, об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Нахождение в помещении камерного типа подорвало его здоровье", — сказала Москалькова журналистам во время рабочей поездки в Омск.Омбудсмен намерена добиваться перевода Ярошенко в Россию для дальнейшего отбытия наказания в российской тюрьме. "Я обратилась с запросом, с тем, чтобы его дальнейшее наказание было в России", — добавила Москалькова.Ярошенко осужден в 2011 году по обвинению в подготовке к транспортировке партии наркотиков в западно-африканской Либерии. За решеткой ему предстоит провести 20 лет. Летчик отрицает вину и неоднократно называл свое дело сфабрикованным. Константин Ярошенко стал первым россиянином, которого похитили на территории третьей страны спецслужбы США. После ареста в Либерии он подвергся жестоким пыткам и избиениям, о чем свидетельствуют задокументированные показания сотрудников либерийских правоохранительных органов и очевидцев произошедшего. Нынешний президент США Трамп помиловать его отказался.Семья летчика обращалась к американским властям с просьбами разрешить отбытие наказания на родине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне заявила, что Россия продолжит добиваться возвращения летчика в Россию.