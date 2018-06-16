Футбольная сборная России продолжает готовиться ко второму матчу группового турнира домашнего чемпионата мира. Тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым провел очередную тренировку команды перед игрой против Египта. Не все наши тренировались в общей группе.

Футбольная сборная России продолжает готовиться ко второму матчу группового турнира домашнего чемпионата мира. Тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым провел очередную тренировку команды перед игрой против Египта. Не все наши тренировались в общей группе.Отдельно выполнял корректирующие упражнения полузащитник Алан Дзагоев, который был травмирован в стартовой игре с командой Саудовской Аравии (5:0), сообщает ТАСС. Вместе с ним по индивидуальному плану занимался хавбек оборонительного плана Юрий Жирков.При этом медики говорят, что Дзагоев, у которого подозревали разрыв мышц задней поверхности бедра, восстанавливается после травмы достаточно эффективно. Жирков, получивший ушиб голени в том же матче, начал тренировку в общей группе, но затем продолжил занятие по отдельному плану.