Необычный инцидент с летальным исходом произошел во время похорон жительницы острова Сулавеси, расположенного в Тихом океане. Сын покойной погиб в результате несчастного случая, получив удар по голове гробом с телом своей матери.

Очевидцы запечатлели на видео инцидент, произошедший во время похорон, проходивших в минувшую пятницу, 15 июня, на острове Сулавеси в Индонезии.Родственники и друзья провожали в последний путь покойную Берту Кондорура. В тот момент, когда они поднимали гроб с телом усопшей на помост, где должна была пройти траурная церемония, лестница, на которой они находились, не выдержала их веса и сломалась.Люди рухнули вниз, а сверху на них упал гроб, попавший в голову сыну Берты – 40-летнему Самену Кондорура.Мужчину попытались отвезти в госпиталь, однако, как утверждают местные СМИ, он скончался по дороге в лечебное учреждение.Еще несколько участников похорон получили менее значительные травмы.