Ирина Агибалова вынуждена была обратиться к хирургу из-за гормонального сбоя. Ноги начали отекать, а жир никуда не уходил, что бы она ни делала.

Ирина Агибалова вынуждена была обратиться к хирургу из-за гормонального сбоя. Ноги начали отекать, а жир никуда не уходил, что бы она ни делала.Бывшая участница "Дом-2" Ирина Агибалова после своегопреображения двухлетней давности, когда ей удалось хорошо похудеть, снова испытываетпроблемы с лишним весом, сообщает "StarHit". По данным издания, женщине так и не удалось избавитьсяот жира на ногах даже с помощью диеты и постоянных тренировок.В итоге, по ее словам, звезда пошла на крайние меры, чтобыизбавиться от жутких отеков. Она обратилась к хирургу, который, осмотревотекшие конечности, сделал вывод, что липосакция уже необходима, чтобы ногибыли здоровыми и красивыми."Проблемы с ногами у меня давно. А в последнее времяситуация стала критической: жир давил на сосуды, лимфа плохо работала. В результатевозникали жуткие отеки", – рассказала бывшая участница проекта. Она добавила,что проблемы появились из-за гормонального сбоя.В настоящее время Агибалова находится в клинике, гдевосстанавливается после операции. В ближайшее время телезвезде необходимо будетносить компрессионные колготки, чтобы мышцы лучше сокращались.