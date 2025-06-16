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<a href="https://33live.ru/novosti/16-06-2025-aleksej-govyrin-rasskazal-o-starte-samoj-krasivoj-derevni.html" target="_blank">Алексей Говырин рассказал о старте «Самой красивой деревни»</a> - Из новшеств смотра-конкурса 2025 года можно назвать номинацию от МЧС «Самая безопасная деревня».