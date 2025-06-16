Из новшеств смотра-конкурса 2025 года можно назвать номинацию от МЧС «Самая безопасная деревня».
В Штабе общественной поддержки состоялось заседание оргкомитета XI конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области-2025», которое дало старт заявочной кампании. Об этом рассказал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин, сопредседатель жюри конкурса.
«Конкурс, ставший уже традиционным, каждый год удивляет организаторов и участников новыми идеями и активной позицией жителей. Расширяется география участников, появляются новые номинации, отражающие актуальные темы и интересы жителей области», — отметил в своем телеграм-канале.
Как и в прошлые годы будет две группы участников: деревни и сёла с населением до 500 человек и крупные сельские населенные пункты, где проживают до 4 500 жителей. Денежные призы: за первые, вторые и третьи места в каждой группе предусмотрены выплаты в размере 100, 50 и 30 тысяч рублей соответственно. Гран-при конкурса в этом году увеличен до 300 тысяч рублей.
Из новшеств смотра-конкурса 2025 года можно назвать номинацию от МЧС «Самая безопасная деревня». Также в этом году будет конкурс для фотографов — профессионалов и любителей — «Лица деревни».
А еще по традиции Алексей Говырин объявил, что учреждает свою личную номинацию «Сохранение исторической памяти». В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы, считает парламентарий, это особенно актуально. Приветствуются рассказы о том, как в конкретных селах берегут материальное и нематериальное наследие предков, сохраняют традиции и память о земляках — участниках Великой Отечественной войны, героях СВО, тружениках села. Свои проекты могут представить не только деревни-конкурсанты, школьные музеи и сельские общественные объединения. Возможно и индивидуальное и семейное участие.
Заявки на участие в XI конкурсе «Самая красивая деревня Владимирской области-2025» принимаются до 11 июля по электронной почте [email protected]
или очно во Владимире на улице Горького, 34, кабинет №10. Информацию можно уточнить по телефону (4922) 33-28-00.