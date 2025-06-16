Форум впервые пройдет на ВДНХ, кинозаводе "Москино" и в парке 50-летия Октября.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" снова пройдет в столице с 1 августа по 14 сентября. Мероприятия станут частью проекта "Лето в Москве". Об этом сообщил Сергей Собянин.Программа развернется сразу на нескольких площадках: ЦВЗ "Манеж", Гостиный Двор, парки "Зарядье", "Музеон" и спорткомплекс "Лужники". Форум также впервые пройдет на ВДНХ, кинозаводе "Москино" и в парке 50-летия Октября.На форуме будут использовать VR-технологии, мультимедийные инсталляции, 3D-голограммы, игровые механики и многое другое. Мероприятия посвятят предстоящим вызовам и навыкам, которые станут востребованы в экономике будущего.В программе — интерактивные мероприятия и иммерсивные шоу, а также образовательные лекции и дискуссии. Эксперты простым языком объяснят, как устроен технологический прогресс в разных отраслях и какие достижения мегаполис внедряет уже сейчас.Любой желающий сможет почувствовать себя инженером будущего или киберспортсменом, проверить готовность к работе в ИТ-отрасли.