В общей сложности в 2024-2025 учебном году школьникам удалось собрать 3,5 тонны батареек.
Традиционная областная природоохранная акция «Правильная утилизация» вновь завершилась вместе с учебным годом и сотрудниками ГБУ ВО «Экорегион» были опубликованы результаты сборов. В общей сложности в 2024-2025 учебном году школьникам удалось собрать 3,5 тонны батареек. Вывоз производился в течение всего учебного года. Последняя отгрузка составила 1873 кг. батареек. Таким образом, удалось не допустить попадание на полигоны Владимирской области более 8 тонн батареек.
Сотрудники ГБУ ВО «Экорегион» благодарят участников акции выражают признательность за активную жизненную позицию и улучшение окружающей среды.
Участие в акции принимают школы г. Владимира и области. В их числе школы Александровского, Ковровского, Киржачского, Муромского и Суздальского районов. Отдельно хотелось бы выразить благодарность школам: МБОУ «СОШ № 31» им. Героя Советского союза С.Д. Василисина, МАОУ «СОШ № 37», МАОУ «Гимназия № 3» г. Владимира, МАОУ «Лицей № 14», МАОУ «СОШ № 49 им. М.М. Сперанского», МАОУ «Гимназия № 35», МБОУ «СОШ № 48», МБОУ «Боголюбовская средняя общеобразовательная школа имени чемпионки мира по шахматам Е.И. Быковой», МБОУ «Новосельская средняя общеобразовательная школа им. В.П. Пантыкина», МБОУ «Вяткинская СОШ» за большой объем собранных батареек.
Батарейки являются прекрасным вторсырьем с большой долей переработки. В процессе переработки из них получают различные химические элементы, которые в дальнейшем используют для создания новой продукции.
Благодаря природоохранной акции «Правильная утилизация» удается частично предотвращать попадание содержимого использованных батареек в почву, сокращая негативное воздействие на окружающую среду региона, а так же способствовать развитию навыков грамотной утилизации и повешению экологической культуры у населения Владимирской области.
В этом году акция будет вновь запущена в сентябре, а для участия в ней необходимо лишь направить заявку в ГБУ ВО «Экорегион». Более подробную информацию об участие в акции вы сможете узнать, обратившись в учреждения по электронной почте − [email protected]
или контактному телефону 8 (4922) 77-74-25.