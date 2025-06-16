Еще девять взрослых с травмами доставлены в больницу Коврова, семеро госпитализированы.

Ночью на 290 км трассы М-7 в Вязниковском районе Владимирской области произошло столкновение пассажирского автобуса, минивэна и двух легковых автомобилей. Трое погибли на месте.Девять взрослых с травмами доставлены в больницу Коврова, семеро госпитализированы, один в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ, возбуждено следователем следственного отдела ОМВД России по Вязниковскому району. В рамках возбужденного уголовного дела следователем во взаимодействии с сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автобуса.