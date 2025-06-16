Во Владимирской области энергетики часто сталкиваются с проблемой незаконного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП). Компании-провайдеры самовольно крепят свои кабели к электрическим столбам, не задумываясь о последствиях. С начала 2025 года специалисты филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» выявили факты незаконного подвеса ВОЛС на 90 опорах ЛЭП 0,4-6-10 кВ.

Во Владимирской области энергетики часто сталкиваются с проблемой незаконного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП). Компании-провайдеры самовольно крепят свои кабели к электрическим столбам, не задумываясь о последствиях.С начала 2025 года специалисты филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» выявили факты незаконного подвеса ВОЛС на 90 опорах ЛЭП 0,4-6-10 кВ.Чем это опасно?1. Угроза жизни людей – при повреждении изоляции или обрыве кабеля можно получить удар током. Монтажники оборудования связи часто работают на высоте и под напряжением, что само по себе опасно. Даже один незамеченный провод может оказаться фатальным. Пренебрегая техникой безопасности, они рискуют собственной жизнью.2. Повышенная аварийность ЛЭП – лишние кабели увеличивают нагрузку на опоры, что может привести к их обрушению при сильном ветре или выпадении большого количества осадков.3. Сложности в обслуживании – энергетикам приходится работать с посторонними коммуникациями, что замедляет ремонт и повышает его стоимость.4. Юридическая ответственность – если из-за незаконной прокладки кабеля произойдет авария, провайдеру грозят крупные штрафы и судебные иски.Почему операторы связи нарушают правила?Причины, по которым компании игнорируют легализацию ВОЛС, обычно сводятся к двум факторам:1. Желание сэкономить. Оформление разрешений, разработка проекта и монтаж с соблюдением всех норм требуют времени и денег. Гораздо проще и быстрее повесить кабель без согласования.2. Расчет на безнаказанность. Некоторые операторы надеются, что энергетики не станут доводить дело до суда, а ограничатся предписаниями.Однако практика показывает, что сетевые компании все чаще подают иски и добиваются демонтажа незаконных линий.Что говорит закон?Незаконная прокладка кабелей на опорах ЛЭП нарушает установленные Правительством РФ правила доступа к телекоммуникационной инфраструктуре. Согласно действующему законодательству, операторы связи вправе использовать линии электропередачи исключительно при заключении официального соглашения с сетевой компанией.Сомневаетесь в провайдере?Если у вас есть подозрения, что монтажники интернета действуют незаконно, обязательно потребуйте у них разрешительные документы. При отказе или их отсутствии немедленно сообщите об этом по телефону горячей линии энергетиков: 8-800-220-0-220 (бесплатно, круглосуточно).Чек-лист провайдера: как подключиться без нарушенийСогласовать размещение интернет-кабелей несложно, провайдеру всего лишь нужно:1. Обратиться в электросетевую компанию;2. Получить технические условия;3. Заключить договор.Помните, скорость интернета не должна быть важнее безопасности!