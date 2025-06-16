Более половины пенсионеров продолжают работать.

Во Владимирской области 7680 медицинских работников досрочно вышли на страховую пенсию, сообщает региональное Отделение Социального Фонда России «». Средний размер выплаты составляет 23 590 рублей.Более половины пенсионеров продолжают работать. Право на досрочный выход имеют медики, проработавшие не менее 25 лет в сельской местности или 30 лет в городе.Льготы также распространяются на специалистов, работающих во вредных условиях, и тех, кто оказывал помощь пациентам с COVID-19 в 2020 году. В стаж включаются периоды повышения квалификации, больничные и отпуска.