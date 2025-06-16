Министр экономического развития и промышленности региона назначен куратором по взаимодействию между профильными ведомствами и министерствами блока Александра Ремиги. Об этом «Шестому

Министр экономического развития и промышленности региона назначен куратором по взаимодействию между профильными ведомствами и министерствами блока Александра Ремиги. Об этом «Шестому каналу» рассказали в Белом доме. Речь идет о Денисе Синявском. В должности руководителя министерства он находится с 15 августа 2024 года. Денис Синявский имеет высшее образование по специальности «менеджмент», которую получил в ВлГУ, позже