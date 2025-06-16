Губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил Ковров с рабочей поездкой.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил Ковров с рабочей поездкой, чтобы оценить ход работ по благоустройству города. Благодаря комплексу программ, дворы и общественные пространства Коврова обретают новый облик!Что нового?⦁ Программа «Благодвор»: Дворы домов на улице Еловой уже преображаются, обустроены парковочные площадки. По поручению губернатора, благоустройство распространится на территорию вокруг школы №25, где появится сквер и детские площадки. В этом году по программе ремонтируется 17 дворов.⦁ «Формирование комфортной городской среды»: В сквере на улице Белинского ведутся работы по проекту, выбранному жителями в ходе онлайн-голосования. Голосование за объекты для благоустройства в 2026 году продолжается до 12 июня!⦁ Тротуары: В этом году планируется отремонтировать около 8 километров тротуаров – вдвое больше, чем в прошлом году!⦁ Комплексный подход: Проекты финансируются из федерального, регионального и местного бюджетов для достижения максимального эффекта.Планы на будущее:⦁ Расселение ветхого жилья и строительство современных кварталов.⦁ Разработка архитектурных решений для улучшения облика города.Губернатор Александр Авдеев подчеркнул важность участия жителей в жизни города: «Именно они помогают расставить приоритеты».