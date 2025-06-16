Ночью 16 июня на повороте в Никологоры в Вязниковском районе произошло ДТП с тремя погибшими и девятью пострадавшими. Столкнулись два легковых авто, минивэн и автобус «Чебоксары – Москва» с

Ночью 16 июня на повороте в Никологоры в Вязниковском районе произошло ДТП с тремя погибшими и девятью пострадавшими. Столкнулись два легковых авто, минивэн и автобус «Чебоксары – Москва» с 50 пассажирами. Предварительно, виновником аварии стал водитель автобуса. В пресс-службе Следкома области рассказали, как именно произошло ДТП. По предварительным данным, автобус «Ютонг» наехал на стоящий впереди