Переход займет несколько лет.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков объявил о грядущей реформе высшего образования в России. Об этом пишет «». Планируется заменить бакалавриат и магистратуру на два уровня: базовый (4-6 лет) и специализированный (1-3 года). Аспирантура станет отдельной ступенью.Полный переход намечен на 1 сентября 2027 года, но уже в 2026 году новая модель будет внедрена более чем в 1000 вузов.Реформа не затронет права текущих студентов. Вузам будет предоставлено время и ресурсы для адаптации.