Во Владимире вынесли приговор 34-летнему гражданину Азербайджана, которого признали виновным в хранении наркотиков в особо крупном размере и покушении на даче взятки сотрудникам полиции,

Во Владимире вынесли приговор 34-летнему гражданину Азербайджана, которого признали виновным в хранении наркотиков в особо крупном размере и покушении на даче взятки сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе СК РФ. По материалам следствия, в сентябре 2024 года мужчина купил 19 свертков с наркотиками общей массой в 7 грамм и был задержан сотрудниками МВД на улице Пичугина.