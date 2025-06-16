Об этом сообщили в администрации города.

Во Владимире с 18 июня по 18 июля будет ограничено движение транспорта на съезде от дома №6 по улице Мира вдоль Дворца детского и юношеского творчества по улице Пушкарской. Как сообщили в городской администрации, ограничение связано с прокладкой хозяйственно-бытовой и ливневой канализации в рамках масштабного проекта по строительству новой дороги, соединяющей Лыбедскую магистраль с улицей Пушкарской.Работы на участке выполняет подрядная организация ГУП "ДСУ-3". Судя по информации из социальных сетей подрядчика, в настоящее время активно ведутся работы по укладке песчаного основания в районе Стрелецкого мыса, 5. Специалисты заняты монтажом труб и колодцев, устройством песчаного основания и шурфлением существующих коммуникаций.На всем протяжении будущей дороги уже завершена прокладка магистральной трубы. Сейчас ведется монтаж новых водопропускных труб в районе дома 12г по улице Стрелецкой. Параллельно с этим, у дома №3 по улице Стрелецкий мыс, где ранее был уложен асфальт, устанавливается 120 погонных метров бордюрного камня.Напомним, что работы по строительству двухполосной дороги в садах в районе ДТЮ начались в декабре прошлого года. Информация о планах по созданию нового пути от Лыбедской магистрали появилась еще в сентябре 2024 года.Известно, что протяженность новой дороги составит 0,943 км, она будет двухполосной, а расчетная скорость движения по ней составит 50 км/ч. При этом движение общественного транспорта по данному участку не планируется.