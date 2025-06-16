Во вторник, 1 июля, верующие смогут принять участие в традиционном Крестном ходе с Боголюбской иконой Пресвятой Богородицы. Об этом сообщили в пресс-службе Владимирской епархии. Шествие

Во вторник, 1 июля, верующие смогут принять участие в традиционном Крестном ходе с Боголюбской иконой Пресвятой Богородицы. Об этом сообщили в пресс-службе Владимирской епархии. Шествие возглавит митрополит Владимирский и Суздальский Никандр. В ходе процессии образ перенесут из Свято-Алексиевского мужского монастыря в Боголюбский женский монастырь. Там пройдет Божественная литургия. Начало Крестного хода намечено на 06:00 у