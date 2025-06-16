Численность среднего медицинского персонала составляет 11,8 тысяч человек, или 91 специалист на 10 000 населения.

По данным Владимирстата, во Владимирской области в 2024 году работают 5 тысяч врачей, что составляет примерно 1 врача на 260 жителей. Численность среднего медицинского персонала составляет 11,8 тысяч человек, или 91 специалист на 10 000 населения.В Область активно работает над увеличением числа медицинских кадров, увеличивая набор студентов-медиков по целевым договорам и рассматривая возможность прикрепления молодых специалистов к конкретным медучреждениям.Несмотря на некоторое сокращение дефицита врачей по сравнению с 2023 годом, кадровый голод в отрасли все еще ощущается.