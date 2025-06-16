Сейчас дорожники занимаются устройством выравнивающего слоя.

В Гусь-Хрустальном районе активно идёт ремонт автодороги, ведущей к посёлку Уршельский. Подробности рассказали в пресс-службе правительства региона. Благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в этом году будет обновлено более 8 км дороги (участки с 18-го по 22-й км и с 23-го по 26-й км). Сейчас дорожники занимаются устройством выравнивающего слоя.Эта дорога – жизненно важная артерия для посёлка, а ещё она проходит через живописнейшие места национального парка «Мещёра». Это место славится своими уникальными обитателями: выхухолями, зубрами, лосями и множеством других животных и птиц.«Площадь нацпарка – 300 тысяч гектаров, на его территории – более 25 рек и озёр, в которых обитает свыше 30 видов рыб. Здесь можно встретить уникальное млекопитающее – выхухоль, а также зубра, лося, кабана, бобра, зайца, куницу, ласку, горностая, белку и норку», — уточнили местные власти.Водятся в Мещёре и редкие птицы: змееяды, чёрные аисты, филины, глухари, тетерева, журавли, ушастые совы, свиристели, поползни. Также здесь живут 790 видов бабочек.Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области обещает завершить работы к августу 2025 года.