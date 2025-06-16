Во Владимире дали официальный старт областному конкурсу «Самая красивая деревня — 2025». Заседание оргкомитета смотра провели в Штабе общественной поддержки, сообщил депутат Госдумы

Во Владимире дали официальный старт областному конкурсу «Самая красивая деревня — 2025». Заседание оргкомитета смотра провели в Штабе общественной поддержки, сообщил депутат Госдумы Алексей Говирин. Это уже 11‑й по счету конкурс. Каждый раз организаторы получают необычные проекты, которые покоряют своим колоритом, народными традицией и инициативой местных жителей. В этом году расширяется список номинаций, а также