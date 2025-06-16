Об этом сообщили в ГУ МЧС по Владимирской области.

Во Владимирской области трагически стартовал купальный сезон. С начала лета из воды извлечены тела двух утонувших. По данным МЧС, оба несчастных случая произошли в местах, категорически не предназначенных для купания.1 июня в Клязьме, близ Городищ, было обнаружено тело погибшего мужчины. А 14 июня спасатели выловили из той же реки, в районе Вязников, тело 55-летнего местного жителя.МЧС России по Владимирской области в очередной раз призывает жителей региона быть бдительными и купаться только в оборудованных для этого местах.