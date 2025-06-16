Жильцы дома №7 на Центральной улице поселка Садовый устали от бездействия местных властей. Дело в том, что их жилище, построенное в 60-х годах, ни разу не ремонтировалось. Сейчас дом остается

Жильцы дома №7 на Центральной улице поселка Садовый устали от бездействия местных властей. Дело в том, что их жилище, построенное в 60-х годах, ни разу не ремонтировалось. Сейчас дом остается либо капитально ремонтировать, либо признавать аварийным, но до сих пор ни того, ни другого не произошло. С этой проблемой они обратились к губернатору Александру Авдееву.