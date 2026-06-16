Дубль «Спартака» поддался напору владимирского «Торпедо». Черно-белые привезли из столицы четвертую победу подряд. На московском поле в рамках Второго дивизиона Первенства России по

Дубль «Спартака» поддался напору владимирского «Торпедо». Черно-белые привезли из столицы четвертую победу подряд. На московском поле в рамках Второго дивизиона Первенства России по футболу сражались давние соперники. «Торпедо-Владимир» в напряженной игре вырвало победу. Год назад на этом самом месте «Спартак-2» разгромил черно-белых со счетом 4:0. В первые 5 минут встречи текущего сезона стало ясно –