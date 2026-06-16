Во Владимирской области 14-летняя девочка регулярно подвергалась побоям от собственной матери.

В Меленках Владимирской области многодетную мать подозревают в истязании собственного ребенка. В отношении 34-летней местной жительницы возбуждено уголовное. И, судя по деталям, которые стали известны, жизнь 14-летней девочки в последнее время превратилась в настоящий кошмар. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Конфликты из-за «непослушания»Мать троих детей (самой младшей из которых всего пара годиков) сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком, подрабатывая неофициально в одном из местных сельхозпредприятий. Казалось бы, обычные будни многодетной мамы. Но отношения со старшей дочерью не заладились.Сама женщина объясняет свою агрессию просто: «между мной и старшей дочерью периодически происходит конфликт, она меня не слушается, она не помогает». Вот только методы «педагогики» молодая мать выбрала за гранью человеческого понимания.Три эпизода жестокостиСледователи СК России по Владимирской области установили как минимум три вопиющих случая, произошедших этой весной.«Будучи по различным причинам недовольна поведением своей старшей 14-летней дочери, в том числе невыполнением той ее требований, в ходе возникавших ссор не менее 3-х раз причиняла ей побои», — говорится в официальном сообщении ведомства.Как стало известно «33Live.Ru», все началось в начале апреля. Очередная ссора из-за того, что дочка якобы не помогает по дому, закончилась тем, что мать схватила деревянную палку от детской кроватки. Этой палкой она нанесла подростку несколько ударов по рукам и ногам.В мае ситуация повторилась, но повод был другой — ревность и контроль. Матери не понравилось, что дочь разговаривает с женщиной, которая была близка ее бывшему сожителю. В пылу гнева мать ударила девочку ногой в спину с такой силой, что ребенок упал на пол.Но апогеем стал третий случай. Мать схватила дочь за руку, с силой оттолкнула — девочка упала на диван. Но на этом женщина не остановилась: она подошла к лежащему ребенку, обхватила её шею руками и начала сдавливать. Примечательно, что во всех этих случаях, по словам самой женщины, она была абсолютно трезва.Не первая судимость и «звоночки» от органовКак выяснилось, эта семья уже давно была «под прицелом» правоохранителей. Мать и раньше применяла к дочери физическую силу. В 2025 году её уже судили за причинение девочке легкого вреда здоровью. Тогда всё закончилось штрафом, который женщина выплатила, но выводов, очевидно, не сделала.Она состояла на учете в ПДН, привлекалась к административной ответственности за то, что оставляла детей одних без присмотра и уходила к знакомым. Органы профилактики получали сигналы, проводили комиссии, но ситуация в семье только накалялась.Что будет дальше?Сейчас старшая девочка находится в безопасности — её отправили в детский оздоровительный лагерь. Для неё это время тишины и возможности прийти в себя после пережитого.В следственном отделе по городу Муром подчеркивают: возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего).Когда девочка вернется из лагеря, органам опеки и системы профилактики предстоит принять тяжелое, но необходимое решение: можно ли оставлять детей с такой матерью? Сейчас решается вопрос о возможной изоляции ребенка от агрессивной родительницы. Следствие продолжается, и теперь женщине грозит уже не просто штраф, а реальный срок в колонии — до восьми лет лишения свободы.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .