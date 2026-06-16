По данным регионального управления Роспотребнадзора, на прошлой неделе за медицинской помощью к врачам по поводу присасывания клещей обратились 162 человека, из которых 20 – дети. Случаев

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на прошлой неделе за медицинской помощью к врачам по поводу присасывания клещей обратились 162 человека, из которых 20 – дети. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано. Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку в лечебные учреждения региона обратились 1169 человек, в