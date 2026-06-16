Решение суда вступило в законную силу.

Городская прокуратура организовала проверку после обращения местной жительницы о нарушении прав ее дочери. Выяснилось, что 6-летняя девочка имеет врожденную инвалидность по зрению и переехала с семьей во Владимир из Донецкой Народной Республики весной 2022 года.Несмотря на постановку на медицинский учет, пенсию ребенку назначили только с ноября 2022 года. Причиной задержки стало отсутствие документов, подтверждающих постоянную регистрацию. Надзорное ведомство обратилось в суд, предоставив доказательства фактического проживания семьи в ДНР и последующего переезда в областной центр.Суд полностью поддержал требования прокурора. Хотя ответчик пытался оспорить решение, областная инстанция оставила вердикт без изменений. Теперь девочка получит положенные выплаты за весь период с момента прибытия в регион. Восстановление прав ребенка остается на контроле ведомства.