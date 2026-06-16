Сообщение о возгорании в «заброшке» на Верхне-Лыбедской улице в областном центре поступило спасателям сегодняшним утром, в 8.42. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные

Сообщение о возгорании в «заброшке» на Верхне-Лыбедской улице в областном центре поступило спасателям сегодняшним утром, в 8.42. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Горел двухэтажный нежилой дом. Огонь охватил более 200 квадратных метров площади. Пламя могло перекинуться на соседние строения. Но пожарные отстояли рядом стоящие нежилые постройки. К 11.00 открытое горение ликвидировали. Сейчас идёт проливка.