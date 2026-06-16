Владимирские спортсмены показали высокий результат на первенстве России по боксу.

В Краснодаре подвели итоги национального первенства по боксу среди юниоров и юниорок. Соревнования прошли в память о мастере спорта Николае Павлюкове и собрали на ринге сильнейших атлетов страны, претендующих на включение в состав сборной России.Владимирский регион представила воспитанница спортивной школы олимпийского резерва Эльвира Таймасханова. Девушка продемонстрировала высокий уровень мастерства, став бронзовым призером в своей возрастной категории и обеспечив себе место в основном составе национальной команды.Достойные результаты показали и другие наши боксеры: Анастасия Малова, Никита Колпашников, Руслан Мирзалиев и Елена Щербакова. Все они вошли в пятерку сильнейших и также были зачислены в ряды сборной страны.Напомним, что бокс во Владимирской области остается популярным видом спорта, которым занимаются более 10 тысяч человек. Развитие этой дисциплины идет при поддержке профильной госпрограммы, благодаря чему специализированные отделения работают уже в 12 школах. Ежегодно регион проводит около 20 крупных турниров, а спортсмены регулярно пополняют копилку наград медалями мировых и европейских чемпионатов.