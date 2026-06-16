Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании матери.

Прокуратура Меленковского района возбудила уголовное дело против местной жительницы, систематически избивавшей свою несовершеннолетнюю дочь.Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за то, что оставляла детей без присмотра. В ходе проверки прокурор выявил, что мать регулярно наносила старшей дочери побои, используя даже элементы мебели, и прибегала к удушению. На теле ребенка фиксировались синяки.После материалов прокуратуры возбуждено дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических страданий заведомо несовершеннолетнему). Расследование находится на контроле. Сейчас девочка находится в безопасности в детском лагере.