Для повышения транспортной доступности жителей микрорайона Юрьевец с 17 июня изменится схема движения автобуса № 33С. Он будет ходить по улицам Славной, Православной, Вольной, Всесвятской и

Для повышения транспортной доступности жителей микрорайона Юрьевец с 17 июня изменится схема движения автобуса № 33С. Он будет ходить по улицам Славной, Православной, Вольной, Всесвятской и Родионовка. Новое расписание разместят на официальном сайте администрации города Владимира в разделе «Транспорт». Время отправления автобусов маршрута № 33С от остановочного пункта «Пиганово»: 6.00, 6.15, 6.30, 6.45, 7.05, 7.15,