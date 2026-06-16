Горожане увидели работу кинологов, криминалистов и патрульных.

В Центральном парке Владимира состоялась профориентационная акция «Один день с полицией России», организованная сотрудниками УМВД и общественниками. Посетители парка приняли участие в насыщенной программе: мастер-классах от криминалистов, показательных выступлениях кинологов со служебными собаками, демонстрации патрульного транспорта и уроках самозащиты от спортсменов-полицейских.Участники мероприятия получили исчерпывающую информацию о поступлении на службу, карьерных перспективах и социальных гарантиях в МВД, а также условиях приема в профильные вузы. Особый интерес акция вызвала у детей: они примеряли бронежилеты, сидели за рулем патрульных машин, включали мигалки, гладили служебных собак и лошадей.Праздничную атмосферу создавали выступления Культурного центра УМВД. Акция прошла в дружеской обстановке, позволив жителям ближе познакомиться с работой полиции и узнать о службе в органах внутренних дел.