В рамках губернаторского проекта «Благодвор-2026» завершены работы в 19 дворах и 26 прилегающих территориях. В планах на текущий год – благоустроить 521 объект. Субсидии могут получить

В рамках губернаторского проекта «Благодвор-2026» завершены работы в 19 дворах и 26 прилегающих территориях. В планах на текущий год – благоустроить 521 объект. Субсидии могут получить муниципальные образования с численностью населения более 1000 человек, в которых насчитывается более 15 многоквартирных домов, напомнили в региональном министерстве ЖКХ. В соответствии с планами на этот год уже приведены