На оперативном совещании у губернатора обсудили подготовку электросетей к зиме.

На очередном еженедельном совещании с членами областного правительства и главами муниципалитетов, прошедшем 15 июня, губернатор Владимирской области Александр Авдеев поднял тему повышения стабильности работы энергосистемы региона. Участники встречи подробно обсудили комплекс реализуемых мер, призванных гарантировать бесперебойную подачу электричества жителям области.Руководитель филиала «Владимирэнерго» Юрий Глебов доложил, что модернизация инфраструктуры продвигается в полном соответствии с утвержденными графиками, а специалисты оперативно вносят изменения в планы с учетом текущей ситуации. Благодаря быстрому реагированию на жалобы граждан и запросы местных властей прошедший отопительный сезон в регионе зафиксирован как более стабильный. Сократить сроки ликвидации возможных аварийных ситуаций энергетикам удается за счет расширения систем дистанционного контроля, внедрения дуговой защиты и закупки новой техники.Александр Авдеев распорядился до наступления осени организовать совместную ревизию всех школ, детских садов, медицинских и других социальных учреждений области. Профильным ведомствам совместно со специалистами «Владимирэнерго» предстоит проверить наличие и исправность резервных источников энергоснабжения на этих ключевых объектах.Особый акцент губернатор сделал на улучшении качества энергоснабжения в сельской местности. В рамках утвержденной программы на 2026 год запланирована масштабная расчистка около 2 тысяч гектаров охранных зон ЛЭП от поросли, из которых четверть уже приведена в порядок. Кроме того, ведется замена более 300 километров устаревшего кабеля на современный изолированный провод, а также обновление более полутора тысяч опор линий электропередачи. На текущий момент выполнение данных задач оценивается примерно в тридцать процентов.Резюмируя обсуждение, губернатор напомнил, что стабильное энергоснабжение является общей стратегической задачей для всех уровней власти. Для контроля за исполнением намеченных планов и оперативного решения возникающих трудностей следующую рабочую встречу по подготовке сетей к зимним пиковым нагрузкам решено провести в конце августа.