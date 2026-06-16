Приговор в законную силу не вступил.

Суздальский районный суд признал 45-летнего местного жителя виновным в использовании заведомо подложных документов. Установлено, что мужчина состоит на диспансерном учете из-за употребления наркотиков, поэтому законно получить медицинское разрешение на управление автомобилем он не мог.Чтобы обойти запрет, злоумышленник купил у стороннего лица фальшивые справки от психиатра и нарколога, подтверждающие отсутствие противопоказаний к вождению. Для убедительности изготовитель подделки даже указал в бумагах реальную фамилию врача из Владимирской области.С этими документами фигурант обратился в Суздальскую районную больницу, однако на комиссии его ждал неприятный сюрприз. Врач, чья подпись значилась на фальшивке, лично присутствовал на приеме и сразу распознал обман.Медик немедленно обратился в правоохранительные органы, что привело к возбуждению уголовного дела. По приговору суда мужчине назначен штраф в размере 35 тысяч рублей, а водительское удостоверение он так и не получил.