Женщина с мужем без разрешения искала древние монеты и артефакты в Суздальском и Гусь-Хрустальном районах, повреждая культурный слой.

Следственный комитет доказал вину 51-летней жительницы Владимира в нелегальном поиске археологических ценностей. Следствие установило, что в 2023–2024 годах женщина вместе с мужем искала древние предметы в Суздальском и Гусь-Хрустальном районах. Не имея разрешений, они использовали металлоискатели, повреждая культурный слой.В августе 2024 года пару задержали сотрудники УФСБ. При обысках изъяты сотни артефактов, включая монеты эпохи Ивана Грозного и Василия Темного, признанные историческими ценностями. По решению суда женщина должна выплатить штраф 130 тысяч рублей, а их оборудование конфисковано. Ранее ее супруг получил полтора года условно за участие в тех же незаконных раскопках.