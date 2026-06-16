Инженер, бухгалтер, химик и государственный служащий поспорили, чей кот умнее.
Инженер позвал своего кота: "Икс-квадрат, покажи им!". Икс-квадрат подошел к столу, взял бумагу и ручку и нарисовал круг, квадрат и треугольник. Все согласились, что это неплохо.
Тогда бухгалтер позвал своего кота: "Гроссбух, покажи им!". Гроссбух пошел на кухню и вернулся с дюжиной печений, которые разложил на 4 кучки, по 3 печенья в каждой. Все согласились, что это тоже хорошо.
Химик позвал своего: "Шпатель, покажи им!". Шпатель достал из холодильника пакет с молоком, с полки 200-граммовый стакан и налил в него точно 150 граммов молока, не пролив ни капли. Все тоже впечатлились.
И все трое спросили госслужащего: а твой что умеет? И тогда госслужащий сказал своему коту:
еще анекдот!