13 июля завершилась вторая смена Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме-2018». Как генеральный партнёр мероприятия, «Ростелеком» обеспечил на всех площадках бесшовное покрытие Wi-Fi со скоростью доступа в интернет до 1 Гбит/с.

13 июля завершилась вторая смена Всероссийского молодёжного образовательного форума Территория смыслов на Клязьме-2018. Как генеральный партнёр мероприятия, Ростелеком обеспечил на всех площадках бесшовное покрытие Wi-Fi со скоростью доступа в интернет до 1 Гбит/с.Две первых смены Территории смыслов в совокупности собрали в Камешковском районе Владимирской области более двух тысяч участников со всей страны. Насыщенная программа состояла из мастер-классов, лекций, дискуссионного клуба Диалог на равных, нетворкингов и тренд-сессий.Павел Шатохин, директор филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО Ростелеком: Объём трафика, который участники Территории смыслов сгенерировали за две недели, превысил 30 терабайт, то есть в полтора раза больше, чем годом ранее. Несмотря на такие объёмы, вся выстроенная нами инфраструктура отработала без сбоев. Выходит, мы не зря реализовали избыточный сценарий при создании телекоммуникационной инфраструктуры форума! Так что участники и гости будут до конца мероприятия обеспечены бесперебойной качественной связью.Помимо образовательного процесса участников форума ждут открытый летний кинотеатр, настольные игры, уроки английского языка, мастер-классы по навыкам публичных выступлений и по эффективному взаимодействию внутри команды. Многие из этих проектов реализованы благодаря продуктам и решениям Ростелекома.* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО Ростелеком – структурное подразделение компании, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав Макрорегионального филиала Центр.* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания лидирует на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома – более 9,9 млн, из которых свыше 5,0 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка Группы компаний за 3 мес. 2018 г. составила 76,2 млрд. руб., OIBDA достигла 23,2 млрд. руб. (30,4% от выручки), чистая прибыль – 3,9 млрд. руб.Ростелеком – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.