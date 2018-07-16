Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения

Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохраненияЗа первые шесть месяцев 2018 года 100 тысяч владимирцев прошли диспансеризацию, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.Медики выявили девять тысяч заболеваний. В почти пяти тысячах случаев - это болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ. У 1716 пациентов врачи диагностировали ожирение, у 965 - гипертонию, 194 - сахарный диабет. Злокачественные опухоли обнаружены у 79 человек.Напомним, что диспансеризацию в России можно пройти бесплатно. В этом году это могут сделать все родившиеся в 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1923, 1922, 1919 годах.