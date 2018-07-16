В этот день Елизавету Федоровну настигла мученическая кончина

В этот день Елизавету Федоровну настигла мученическая кончинаВ среду, 18 июля, в Костроме почтят память княгини Елизаветы Федоровны Романовой.В 8.30 в Богоявленско-Анастасиинском соборе пройдет литургия. Во время нее все верующие смогут приложиться к мощам святой мученицы. В 14 часов в исторической библиотеке дома Романовы состоится лекция и выставка о жизни княгини.Напомним, что Елизавета Романова после гибели мужа великого князя Сергея Романова заменила его на посту председателя Имперского Православного Палестинского общества. Её арестовали в 1918 году и отправили в Пермь, а затем в Алапаевск. Женщину избивали на заброшенном руднике, а потом скинули в шахту.