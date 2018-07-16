Одна из самых известных радиоведущих страны Ксения Стриж уже давно говорила о планах взять ребенка из детского дома. Теперь в ее семье появился 15-летний Никита из Челябинска.

Одна из самых известных радиоведущих страны Ксения Стриж уже давно говорила о планах взять ребенка из детского дома. Теперь в ее семье появился 15-летний Никита из Челябинска.Стриж рассказала, что совсем недавно привезла Никитку из детского дома. "Ему 15 лет будет через два дня. Он у меня уже гостил в зимние каникулы", – раскрыла подробности ведущая.Кроме того, знаменитость сообщила, что у мальчика есть родители, просто их лишили родительских прав. "Мне показалось, что я могу подарить человеку возможность хорошей насыщенной жизни", – считает Ксения. По словам Стриж, после нескольких лет в детском доме Никита собирается поступать в цирковое училище, передает телеканал "МИР 24".Андрей Макаревич, с которым Ксения прожила вместе четыре года, прокомментировал решение бывшей избранницы. "Если она приняла такое решение, значит это решение взвешенное наверняка. Это большая ответственность, но я надеюсь, что у них все получится", – убежден исполнитель.Стоит отметить, что Ксения уже выложила несколько фотографий семейного отдыха с Никитой в Instagram. На опубликованных снимках и видео ведущая отмечает с сыном День семьи, любви и верности, а также рассказывает о планах посетить зоопарк.Напомним, что несколько лет назад теле– и радио звезда Ксения Стриж в четвертый раз вышла замуж за мужчину по имени Андрей, который моложе ее на 17 лет. Именно тогда она поняла, что готова воспитывать ребенка.Ранее Стриж решилась на радикальное омоложение в преддверии своего 50-летия. Эксперты предупредили об опасности такого удара по здоровью ведущей.