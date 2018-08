Этот мяч лучше бы проверить на жучки и ни в коем случае не привозить в Белый дом. Это мнение высказал в своем микроблоге Twitter сенатор Конгресса США Линдси Грэхэм.

Этот мяч лучше бы проверить на "жучки" и ни в коем случае не привозить в Белый дом. Это мнение высказал в своем микроблоге Twitter сенатор Конгресса США Линдси Грэхэм.Finally, if it were me, I’d check the soccer ball for listening devices and never allow it in the White House.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 16, 2018Речь идет об официальном мяче Чемпионата мира по футболу 2018 года, который Владимир Путин вручил Дональду Трампу на совместной пресс-конференции в Хельсинки. Американский президент пообещал передать мяч своему сыну Бэррону.