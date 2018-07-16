Телеведущая Анфиса Чехова скрывает подробности своей личной
жизни. Однако, постоянно намекает на скорое изменение своего статуса
разведенной дамы.
Телеведущая Анфиса Чехова скрывает подробности своей личной
жизни. Однако, постоянно намекает на скорое изменение своего статуса
разведенной дамы.
На праздновании дня рождения своей любимой мамы и дяди (они
двойняшки) артистка проговорилась, что в следующем году планирует не только
выйти замуж, но и стать матерью во второй раз. Анфиса мечтает о дочери.
"Я пожелала своей маме хорошего зятя и внучку в следующем
году😉",
– отчиталась Чехова перед подписчиками в соцсетях. Поклонники поняли эту фразу
как намек и предположили, что у артистки есть кто-то на примете, ведь полтора
года слишком маленький срок для реализации задуманного: ей нужно встретить нового
мужчину, зарегистрировать отношения и родить малыша.
Добавим,
что ранее Анфиса рассказывала о том, каких мужчин предпочитает. Потенциальный возлюбленный
Чеховой должен быть настоящим интеллектуалом с хорошим чувством юмора. Также для
звезды очень важно, чтобы ее избранник был реализовавшимся в карьере мужчиной и главное
не из актерской среды. Причем наличие бывших жен и детей Анфису не пугает.
Напомним, что Анфиса
Чехова только недавно развелась с актером Гурамом Баблишвили. Их бак
продержался всего около двух лет. Ведущая воспитывает сына Соломона, который
родился в 2012 году. "За семь лет изменились, отношения перестали
нас устраивать, а этой весной окончательно стало понятно: нам не по пути, хотя
обоим вместе было очень хорошо. Плюс Гурам планирует переезжать в Грузию, а я
не хочу и не могу там жить. Москва – место, где все нравится", – рассказала
о причинах расставания звезда.