Телеведущая Анфиса Чехова скрывает подробности своей личной жизни. Однако, постоянно намекает на скорое изменение своего статуса разведенной дамы.

Телеведущая Анфиса Чехова скрывает подробности своей личнойжизни. Однако, постоянно намекает на скорое изменение своего статусаразведенной дамы.На праздновании дня рождения своей любимой мамы и дяди (онидвойняшки) артистка проговорилась, что в следующем году планирует не тольковыйти замуж, но и стать матерью во второй раз. Анфиса мечтает о дочери."Я пожелала своей маме хорошего зятя и внучку в следующемгоду😉",– отчиталась Чехова перед подписчиками в соцсетях. Поклонники поняли эту фразукак намек и предположили, что у артистки есть кто-то на примете, ведь полторагода слишком маленький срок для реализации задуманного: ей нужно встретить новогомужчину, зарегистрировать отношения и родить малыша.Добавим,что ранее Анфиса рассказывала о том, каких мужчин предпочитает. Потенциальный возлюбленныйЧеховой должен быть настоящим интеллектуалом с хорошим чувством юмора. Также длязвезды очень важно, чтобы ее избранник был реализовавшимся в карьере мужчиной и главноене из актерской среды. Причем наличие бывших жен и детей Анфису не пугает.Напомним, что АнфисаЧехова только недавно развелась с актером Гурамом Баблишвили. Их бакпродержался всего около двух лет. Ведущая воспитывает сына Соломона, которыйродился в 2012 году. "За семь лет изменились, отношения пересталинас устраивать, а этой весной окончательно стало понятно: нам не по пути, хотяобоим вместе было очень хорошо. Плюс Гурам планирует переезжать в Грузию, а яне хочу и не могу там жить. Москва – место, где все нравится", – рассказалао причинах расставания звезда.