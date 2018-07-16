Отец супруги британского принца Гарри Меган Маркл Томас решился на очередное интервью. Он считает, что его дочь принесла слишком большую жертву для того, чтобы стать спутницей жизни для королевского отпрыска.

Отец супруги британского принца Гарри Меган Маркл Томасрешился на очередное интервью. Он считает, что его дочь принесла слишкомбольшую жертву для того, чтобы стать спутницей жизни для королевского отпрыска.Томас уверен его дочь не счастлива в семье королевыВеликобритании. "По ее глазам и улыбке я вижу, что она напугана. Я ведь годамисмотрел, как она улыбается. И мне не нравится то, как она выглядит сейчас. Этодаже не дежурная улыбка, это выстраданная улыбка", – сообщил отец экс-актрисы идобавил, что, вероятно, ему это только кажется.Маркл очень обеспокоен. Мужчина считает, что Меган находится подсильнейшим давлением со стороны новых родственников. "Ей пришлось заплатитьвысокую цену, чтобы выйти замуж за принца и войти в эту семью", – отметил Томас.Также отец новоиспеченной герцогини рассказал, что очень огорчениз-за ссоры с дочерью. Он очень надеется на скорое примирение. Пожилой мужчинауверен, что дочь должна о нем позаботиться, ведь он уже не молод. "Я заботилсяо своей матери последние пять лет ее жизни. Моя дочь говорила, что позаботитсяобо мне в последние годы. Я говорю не о деньгах – я говорю именно о заботе. Дляменя это важно", – сообщил Маркл.Томас отметил, что его наследница даже внешне сильноизменилась. Новый стиль бывшей звезды Голливуда, по мнению отца, ей не к лицу. "Зачемв 2018 году одеваться так, будто на дворе 1930-е? Не понимаю, почему нужнозакрывать колени и выбирать такие строгие платья", – заявил Томас. Пожилой мужчинаотмечает, что монаршая семья слишком консервативна, и правила, по которым онаживет, давно устарели.Иаркл полагает, что новые родственники избегают общения из-за того,что ему заплатили за общение с журналистами. Анонимные источники, близкие ккоролевскому дому, отмечают, что Меган решится наладить отношения с родителемтолько после того, как он перестанет давать интервью, сообщает издание The Sun.