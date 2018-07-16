В исправительное учреждение байкеров каждый год приглашает протоиерей Сергий Шопин

В исправительное учреждение байкеров каждый год приглашает протоиерей Сергий ШопинБайкеры мотоклуба «Волки» и юношеская команда по мини-футболу «Арсенал» из Гусь-Хрустального посетили пакинскую колонию строгого режима №7, сообщает пресс-служба УФСИН по Владимирской области.В исправительное учреждение байкеров каждый год приглашает настоятель храма Николая Чудотворца ИК-7 протоиерей Сергий Шопин. Он давно знаком с президентом мотоклуба Олегом Безбородовым. По мнению настоятеля храма, общение осужденных с чтущими православные традиции байкерами очень полезно.На территорию колонии в этот день байкерам разрешается въехать на мотоциклах. По традиции члены мотоклуба посетили храм колонии, где отец Сергий прочитал дневную молитву. После этого футболисты клуба «Арсенал» сыграли с осужденными товарищеский матч. Победу со счетом 4:3 одержали «хозяева». Сообщается, что в колонии футбол — любимый вид спорта. В выходные там регулярно проводятся турниры среди отрядов.