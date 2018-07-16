Французский актер Жерар Депардье попал в число должников за неуплату налогов в Саранске. Взыскать с артиста необходимую сумму приставам не удается по сей день.

Французский актер Жерар Депардье попал в число должников за неуплату налогов в Саранске. Взыскать с артиста необходимую сумму приставам не удается по сей день.Перед законом в России равны все, даже известные актеры. Однако французский артист Жерар Депрардье, по всей видимости, так не считает.Сообщается, что судебные приставы из Саранска пытались взыскать с Депардье налоговую задолженность, но они не смогли найти имущество для наложения ареста. Все необходиммые данные находятся на официальном портале регионального Управления приставов.Позже стала известна точная сумма долгов, передает "Политэксперт". Размер первой составил 734 рубля, второй1113 рублей другая. Более того, актер не оплачивал сборы и налоги и ранее.По информации источников, дело было открыто 13 июня, однако уже в конце месяца представителям закона оставалось только разводить руками. Имущество, на которое было возможно наложить арест, найти до сих пор не удается.Напомним, что французский актер Жерар Депардье получил гражданство Российской Федерации в 2013 году, оставив свой родной паспорт. После этого ему была предоставлена прописка в Саранске. Стоит отметить, что представитель артиста в России пообещала оплатить все долги Депардье.