Решивший покинуть реалити-шоу Дима Кварацхелия позвал за собой возлюбленную Дану Николенко. При этом парень поставил невесте, которая находится в интересном положении. Жестокое условие.

Решивший покинуть реалити-шоу ДимаКварацхелия позвал за собой возлюбленную Дану Николенко. При этом пареньпоставил невесте, которая находится в интересном положении. Жестокое условие.Для обоихучастников "Дома-2" ребенок будет первым и желанным. Однако последний разговорДаны с ведущей телестройки Ольгой Орловой заставляет засомневаться в серьезныхнамерениях Димы.Орлова возмущена тем, что девушка согласилась уйти заженихов в своем положении, поскольку у влюбленных нет материальной возможностиобеспечить будущую семью вместе с малышом. Орлова спросила, об этом ли мечталаНиколенко, передает Dom2life.ru."Мы хотьздесь тебя как-то сможем защитить. Дана, нельзя уходить. Вы что будете тамсвежим воздухом питаться?" – недоумевает ведущая. Участница "Дома-2"попыталась оправдать возлюбленного его обещаниями и уверениями в финансовой состоятельности.На этоОрлова сделала "ход конем". Она рассказала Николенко, что Кварацхелия поставил ей жестокое условие. "Он психанул,когда ты думала уходить, и сказал: "Не хочет идти за мной,пусть аборт делает!" Это что вообще такое?", – сказала ведущая. После этихслов Дана разрыдалась в голос.Ранее Дима говорил отом, что его родители пришли в восторг от радостной новости обеременности будущей невестки. По словам парня, к Дане они относятся оченьхорошо.